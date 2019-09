Bianca Guaccero, ritorno di fiamma con l'ex Nicola Ventola? La conduttrice rompe il silenzio

Sarebbe stato un bel colpo di scena, invece chi sperava in un ritorno di fiamma tra Bianca Guaccero e Nicola Ventola dovrà mettersi l'anima in pace. I due ex, che hanno avuto una relazione di 5 anni, finita nel 2001, sono buoni amici, ma niente di più. Parola della conduttrice di 'Detto Fatto', che sulle pagine de Il Giornale ha assicurato: "Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo. E' una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga per sempre, ma sono single".

Nessun uomo nella vita di Bianca, che due anni fa si è separata dal marito Dario Acocella - papà della sua Alice - e ora è concentrata solo sul lavoro (e sulla figlia). I rumors sul ritorno con Ventola circolavano da questa estate, quando i due sono stati beccati insieme in Puglia, di cui entrambi sono originari.

Nell'ultimo anno il mondo del gossip ha affibbiato diversi flirt a Bianca Guaccero, tutti smentiti, da Fabrizio Moro a Luca Bizzarri. Quello con Nicola Ventola aveva fatto sognare i più romantici, che a quanto pare dovranno svegliarsi.