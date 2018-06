Biondo e Emma più uniti che mai: tenere dediche sui social

La storia d’amore tra Biondo e Emma, prosegue anche lontano dai banchi di Amici di Maria De Filippi. I due cantanti, entrambi arrivati al serale del talent, ma non in finale, sono più uniti che mai e non perdono occasione per scambiarsi delle dolci parole sui social network.

Proprio qualche ora fa, sui profili Instagram dei due fidanzatini è comparsa la tenera dedica. Emma ha postato una foto di lei con la testa poggiata sulla spalla del trapper e ha commentato: “Non c’è nessuna persona al mondo che mi renda più felice di te”.

Lui non ha perso tempo e, sotto al commento della sua Emma, ha scritto: “Shawty sei preziosa”, aggiungendo un diamante e un cuoricino.

Biondo e Emma, la love story

I due hanno aspettato un po’ prima di uscire alla luce del sole nella scuola di Amici, ma, ad un certo punto, hanno sentito il bisogno di manifestare il loro sentimento. Chi ha seguito il serale del talent show di Queen Mary, avrà bene in mente quel bacio che la coppia si è dato, a sorpresa, al termine di un’esibizione.

Biondo e Emma non sono i primi ad innamorarsi nella scuola di Amici, non saranno neanche gli ultimi. Per ora la loro storia sembra funzionare e i due ragazzi, entrambi giovanissimi, fanno bene a viversela con tanto entusiasmo e romanticismo.