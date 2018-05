Biondo e Emma: la love story prosegue anche dopo Amici: la dichiarazione del trapper

Biondo è stato l'ultimo eliminato di Amici, ma restà, sicuramente, tra gli studenti che più hanno fatto parlare in questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Oltre alle polemiche nate per il suo stile e per l'uso dell'autotune (che ha schierato una contro l'altra Header Parisi e Simona Ventura), è stata la love story con Emma ad appassionare il pubblico.

A distanza di qualche giorno dalla sua eliminazione, Biondo è tornato a parlare della sua Emma e del sentimento che prova per lei, in un'intervista a ComingSoon: "È nata per caso, è successo tutto in maniera naturale - ha esordito il trapper parlando della sua relazione sentimentale - all'inizio non ci stavamo neanche simpatici, poi è scattato qualcosa. Noi siamo due persone molto riservate, non volevamo neanche uscisse fuori, solo che in un contesto del genere è stato impossibile tenere nascosta la nostra storia".

Sempre a ComingSoon il cantante ha parlato del suo punto di vista sull'amore: "Era da tanto che non provavo delle emozioni così forti. È stata una fortuna incontrare Emma. Io non so cosa sia l'amore, ma il nostro è un sentimento molto forte, non riesco a descriverlo. Io so per certo che ci tengo tanto a lei, è davvero fondamentale per me".

Biondo fa il tifo per Emma

Ovviamente, ora che è fuori dalla scuola, Biondo fa il tifo per la fidanzata e spera che, a vincere il talent della De Filippi, sia lei, ma non solo: "Io lo auguro a Emma, Irama ed Einar, sono tre persone d'oro".

Intanto, pur sentendo la mancanza di Emma, il trapper cerca di concentrarsi anche sul suo futuro professionale: "Il 1 giugno esce il mio primo album, ci sono tutti i brani che ho cantato ad Amici più un nuovo pezzo che ho deciso di regalare a tutti i miei fan e poi ci sarà il tour. Non posso dirvi altro ma vi assicuro che ho in cantiere un progetto davvero forte. Il mio sogno nel cassetto è quello di riuscire a portare e affermare il mio stile in Italia".