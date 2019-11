Bisciglia e Camassa si sono mai traditi? La risposta al 'Maurizio Costanzo Show'

(Filippo Bisciglia e Pamela Camassa rispondono alla domanda sui tradimenti al Maurizio Costanzo Show)

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono fidanzati da 12 anni e oggi, entrambi reduci dalla partecipazione ad ‘Amici Celebrities’, rientrano nella rosa delle coppie più ammirate del mondo dello spettacolo che hanno avuto modo di raccontarsi nel talk show di Maurizio Costanzo.

Stare insieme da così tanto tempo non è semplice e i due lo hanno ammesso senza falsità dal palco dello show di Canale 5 quando il conduttore ha rivolto loro la domanda più impertinente riguardante eventuali tradimenti reciproci: se assolutamente convinta nel dare risposta negativa è stata la vincitrice del talent, meno drastica è risultata la replica del compagno, sincero nell’ammettere che con la fantasia un pensierino può pure capitare…

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono mai traditi?

Pungolato da Maurizio Costanzo per avere abbracciato a lungo Giorgia Meloni poco prima che lasciasse lo studio, Filippo Bisciglia ha spiegato di aver baciato la leader di Fratelli d’Italia per accontentare la richiesta in tal senso della sua mamma. Ed è stato allora che il conduttore ha chiesto loro se nella coppia ci siano stati tradimenti nel corso della loro lunga relazione. “Per me no”, ha detto certa Pamela; “Per noi uomini, con la fantasia…” ha ammesso invece Filippo prima di chiedere un supporto all’altro ospite Francesco Facchinetti, convintissimo a non esprimersi in merito.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno affrontato e superato una crisi di coppia qualche anni fa, rivelandola solo dopo la fine di Amici Celebrities. “Per un periodo ci siamo lasciati. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto” aveva raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi lui che, anche con questa risposta così autentica, conferma l’affiatamento che segna il suo rapporto con la compagna.