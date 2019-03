Claudio Bisio, la moglie e i figli: "Sono la cosa più bella che ho fatto nella vita"

Claudio Bisio è stato tra i protagonisti della puntata di Verissimo andata in onda sabato 23 marzo. Il conduttore e attore, reduce da Sanremo e da Italia's Got Talent (conclusosi questa settimana con la vittoria di Antonio Sorgentone) si è raccontato a 360 gradi. "Bentornato a Canale 5", ha esordito la Toffanin nell'accogliere Bisio, il quale non ha nascosto di avere una certa nostalgia nel tornare in quei corridoi.

Claudio Bisio: "A Sanremo non mangiavo"

Il conduttore ha parlato della sua carriera, dei suoi numerosi film, dell'emozionante esperienza a Sanremo, sulla quale ha anche svelato: "Non mangiavo più e io sono una buona forchetta. Andavo avanti con le barrette energetiche. Mi si era chiuso completamente lo stomaco”. Bisio ha confessato di essere davvero felice della sua presenza al 69esimo Festival di Sanremo, un'edizione che è stata molto variegata grazie a Claudio Baglioni.

Claudio Bisio, moglie e figli: "La cosa più bella"

Poi, il conduttore, sempre abbastanza riservato sulla sua vita privata, si è lasciato andare a qualche parola in più sulla sua famiglia. Sulla moglie Sandra e sui suoi due figli Alice e Federico. Dopo un filmato mandato in onda dalla Toffanin, Bisio non ha trattenuto le lacrime e ha dichiarato:

"Se non ci fosse stata Sandra e poi i miei figli non avrei mai fatto quello che ho fatto.Io e Sandra stiamo insieme da 25 anni, sposati da 13, due figli di 21 e 23 anni, questa è la cosa più bella che ho fatto nella vita".

Bisio ha inoltre dichiarato di essere stato il più presente possibile con i figli, anche se a volte è stato complicato per via del suo lavoro che lo ha portato lontano dalla famiglia anche per mesi:

"Quando è nata mia figlia Alice, a gennaio 1996, mi chiamarono a fare un film in Ucraina 'La Tregua' di Francesco Rosi, le riprese dovevano durare 2 mesi e, invece, per una serie di vicissitudini, durarono 8. Sono partito a gennaio e tornato a luglio, quello è stato uno dei momenti della vita in cui mi è pesato di più stare lontano dalla mia famiglia".

Oggi i figli di Bisio sono più che ventenni, Alice studia ad Amsterdam e Federico a Milano, ormai, tra di loro, c'è un rapporto da adulti.