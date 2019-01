Boateng papà single: al parco con il figlio Maddox (senza mamma Melissa Satta)

Il matrimonio di Melissa Satta e Kevin Boateng è davvero finito? Le voci si inseguono da mesi e ultimamente, anche alla luce del recentissimo trasferimento al Barcellona dell’ormai ex giocatore del Sassuolo, si fanno ancora più insistenti, sempre più volte alla ricerca di un’ufficialità che però non arriva.

A parlare di separazione avviata con tanto di pratiche già avviate presso avvocati di fiducia è stato qualche giorno fa il settimanale Oggi che aveva anche sostenuto come la coppia sia stia cercando di mantenere buoni rapporti per il bene del figlio Maddox.

Adesso a dedicare un servizio alla notizia del presunto addio tra Satta e Boateng è il numero del settimanale Chi in edicola questa settimana che ha fotografato il calciatore insieme al figlio al parco, ma senza ombra di mamma Melissa.

“Boateng papà neosingle”: le foto al parco con il figlio

Con Maddox, il piccolo nato 4 anni e mezzo dall’amore con Satta, Kevin Prince Boateng è stato fotografato nelle immagini pubblicate su Chi. In una domenica tranquilla trascorsa in un parco milanese, il calciatore coccola il suo ometto bellissimo che si diverte sullo scivolo e sul trenino sotto lo sguardo vigile e amorevole del suo papà.

Di Melissa Satta non c’è traccia, assenza che avvalorerebbe la fine della loro relazione se non fosse che la modella, via Instagram, lancia segnali depistanti…

Dopo quel “always proud” in calce alla foto del marito ormai in nella squadra del Barcellona, anche ieri, Melissa ha dedicato la seguente storia IG a Boa… Se davvero il loro matrimonio è al capolinea, grande stima e forte affetto reciproco restano eccome, nonostante tutto.