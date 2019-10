Bono Vieri e Costanza Caracciolo aspettano il secondo figlio (FOTO)

Cicogna in arrivo per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. L'ex calciatore e la showgirl aspettano il secondo figlio dopo Stella, nata lo scorso novembre. E stavolta si tratterebbe di una femminuccia. A rivelarlo è il settimanale Chi, che pubblica gli scatti del pancione di Costanza.

Bobo e Costanza, secondo figlio in arrivo

Che allargare la famiglia fosse una priorità per la coppia si era capito da tempo: "Ci stiamo lavorando", hanno confessato qualche settimana fa in occasione di un'intervista rilasciata a 'Verissimo'. "Sono pazzo di Stella, è la fine del mondo - ha rivelato Bobo a Silvia Toffanin - Sono migliorato molto da quando è nata, è la cosa più bella della nostra vita. È bella come Costanza ma ha il mio carattere". E Costanza ha aggiunto: "Starei ore a vederli giocare insieme, quando li guardo esce tutto il mio orgoglio di mamma. Lui è un padre stupendo, di una dolcezza incredibile".

Un curiosità? Pare che Bobo desiderasse un maschietto, in modo da potersi sperimentare anche in nuove vesti, ma anche stavolta si tratterebbe di una femminuccia."Se dovesse arrivare un maschietto vorrei facesse sport, calcio o tennis - ha raccontato - E io sarei il suo allenatore. Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi sceglierà lei cosa vorrà diventare".

La lieta notizia arriva a sette mesi dal matrimonio, celebrato in gran segreto con rito civile lo scorso marzo, e a quasi un anno dalla nascita della primogenita. E conferma ancora una volta come Bobo e Costanza, legati da tre anni ma conoscenti da tempo, siano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.