Bossari beccato con una donna misteriosa: "E' un'amica"

La bomba promessa da Riccardo Signoretti è arrivata. Il vip fresco di matrimonio beccato con un'altra, come anticipato dal direttore di Nuovo sui social, ora ha un nome. Si tratta di Daniele Bossari, fotografato dal settimanale "Chi" a Milano in compagnia di una donna misteriosa.

A chiarire la spinosa vicenda è proprio il vincitore dell'ultima edizione del Gf Vip, convolato a nozze con Filippa Lagerbäck poche settimane fa: "E' solo un'amica, eravamo con altre persone a ricordare le mie nozze".

Una serata tra amici, un passaggio fino alla macchina di lei e poi a casa da Filippa: "L'ho salutata, 'ciao, buonanotte, arrivederci', durata totale 20 secondi - spiega Bossari - All'inizio guardando le foto mi sono messo a ridere, poi mi è venuta la rabbia di dovermi giustificare. Non c'è storia, escludiamo ogni tipo di ipotesi che non sia la realtà. Con Filippa abbiamo visto e abbiamo detto: 'Ma di cosa stiamo parlando?'. Ora dobbiamo affrontare questa storia e dire: 'Che palle!'. Da una parte mi lusinga l'attenzione, dall'altra, doversi giustificare sul nulla, non mi piace".

Non basta una paparazzata a intaccare l'amore di Daniele e Filippa, "granitico" come ricorda lui su Instagram. Alla faccia dei maliziosi...