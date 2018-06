Bossari-Lagerback, bebè in arrivo dopo le nozze? La rivelazione di Filippa

"Un sogno ad occhi aperti", lo ha definito così Filippa Lagerback il suo matrimonio. Il "sì" con Daniele Bossari è arrivato dopo 17 anni d'amore, ma l'emozione era come quella del primo giorno: "Un anno fa se qualcuno mi avesse raccontato che mi sarei sposata con una festa così meravigliosa, oltre ogni aspettativa, non ci avrei creduto - ha spiegato a Grazia - Daniele era emozionatissimo: quando mi ha visto uscire dall'auto ha provato lo stesso brivido che aveva sentito nel 1994, quando guardandomi vestita da sposa nella pubblicità della birra Peroni - allora non ci conoscevamo - si era convinto che la donna della sua vita dovesse essere proprio così, come me".

Una festa bellissima, iniziata nel tardo pomeriggio con le promesse e proseguita fino notte fonda tra risate e danze scatenate. La prima notte di nozze a Sacro Monte: "In un piccolo albergo - ha raccontato - dove si vede tutta Varese dall'alto. Il luogo più romantico per continuare ad abbracciarsi". E, magari, anche per mettere in cantiere un bebè, ma sull'argomento Filippa frena: "Daniele forse vorrebbe un altro bambino, ma io, adesso che nostra figlia è grande, voglio godermi solo il tempo con lui, non voglio spostare l'attenzione su qualcun altro. Noi ci bastiamo".

La famiglia Bossari non si allarga. Almeno per il momento