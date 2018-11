Angelina Jolie e Brad Pitt alla resa dei conti: in tribunale per i figli

Resa dei conti in tribunale per Angelina Jolie e Brad Pitt. Le due star di Hollywood, secondo Tmz, il 4 dicembre si troveranno in aula per la custodia dei figli. Mentre lei vorrebbe l'affidamento esclusivo, per lui andrebbe bene un affido condiviso al 50%. Sembrava che i due a fine estate avessero trovato un accordo, ma evidentemente non è così. Oltre a prendere una decisione sui figli, il giudice dovrà anche gestire le proprietà dei due visto che non c'è un accordo prematrimoniale e si parla di un patrimonio ingente.

Il procedimento, si legge sul 'Mail online', si svolgerà a porte chiuse. La coppia ha 6 figli: Maddox, 17 anni, Pax di 14, Zahara di 13, Shiloh di 12 e i gemelli di 10 anni Knox e Vivienne.

Separazione Jolie-Pitt, tutti i dettagli

La Jolie ha chiesto il divorzio da Pitt nel 2016. Solo un anno dopo aveva deciso di rompere il silenzio e, in un'intervista a 'Vanity Fair', aveva affermato che "le cose sono diventate difficili nell'estate del 2016". Da allora di notizie sui rapporti, più o meno complicati, tra i due ne sono uscite davvero tante. Anche che lei avrebbe impedito all'attore di vedere i figli. Tanto che a giugno un ordine di un tribunale statunitense, secondo quanto riportato dai media americani, era intervenuto stabilendo che Angelina Jolie doveva permettere a Brad Pitt di avere più contatti con i suoi figli, altrimenti avrebbe potuto perdere la custodia.