Brad Pitt e Jennifer Aniston, l'incontro che fa sperare in un ritorno di fiamma | FOTO

Sguardi, sorrisi, qualche cenno di comprensibile imbarazzo e poi un bacio innocente, di quelli che sembrano il gesto di un commiato, ma in realtà aspirano a ben altro: ogni attimo dell’incontro tra Brad Pitt e Jennifer Aniston alla cerimonia di premiazione degli Screen Actor Guild Awards di Los Angeles è passato sotto la lente d’ingrandimento dei presenti, rapiti dalla ex coppia più chiacchierata del gossip fugacemente ricomposta a beneficio dei fotografi.

Dopo il burrascoso divorzio di lui da Angelina Jolie e la separazione di lei da Justin Theroux, la speranza che i due, sposati dal 2000 al 2005, possano tonare insieme non ha mai abbandonato i fan degli attori inteneriti dalla scena che rimanda al vecchio amore. Ma non solo: su Twitter sono state condivise centinaia di volte le immagini dell’attore che guarda estasiato la ex moglie sul palco mentre riceve il premio come migliore attrice in una serie drammatica.

“Momenti che restano così...Impressi nella mente”, scrive qualcuno... Chissà… Certi amori non finiscono. ‘Certi’.

“Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano” magari fosse così 😍però che dolci che sono ❤️#SAGAwards #JenniferAniston #BradPitt pic.twitter.com/I1tPMYJm0T — Delilah (@delilahvipic) 20 gennaio 2020