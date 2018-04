Brad Pitt dimentica Angelina Jolie: un architetto è la nuova fiamma

Per ora le voci del nuovo flirt di Brad Pitt non sono state confermate. Ma se così fosse, cosa ne penserà Angelina Jolie ? Su di lei, qualche settimana fa, era girata l'indiscrezione di un avvicinamento al collega Garrett Hedlund .

Un post condiviso da Neri Oxman (@nerioxman) in data: Apr 14, 2018 at 12:37 PDT

Si tratterebbe di una tale Neri Oxman , 42 anni, mora, riccia, bellissima, architetto e professoressa del Mit (Massachusetts Institute of Technology). Una bellezza molto diversa da quella indiscutibile della Jolie. In comune, le due, hanno solo i colori scuri.

Guarda anche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il gesto provvidenziale del famoso attore, che si trova alle Canarie per girare il suo ultimo film, ha salvato la vita ad una ragazzina in attesa di vedere la star a Las Palmas. Una folla di fan infatti si è scagliata contro la barriera di sicurezza, in quel momento l'attore vedendo la ragazza in difficoltà l'ha salvata con l'aiuto delle sue guardie del corpo