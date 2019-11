Briatore smentisce il flirt con Benedetta Bosi, ma spuntano nuove foto della coppia

Flavio Briatore e la giovanissima Benedetta Bosi stanno insieme sì o no? L’interrogativo serpeggia tra gli interessati alla cronaca rosa che in questi ultimi giorni seguono la vicenda riguardante l’imprenditore e la studentessa 20enne indicata come la sua nuova fiamma, accresciuta nei particolari dall’intervento risonante della ex moglie Elisabetta Gregoraci e dalla successiva smentita di lui in merito a particolari legami con la ragazza.

“Ma va, Benedetta è solo un’amica. Poi si fa presto a dire altro… Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi… Io ci vengo anche per lavorare”: così Briatore, contattato dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, ha negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Benedetta Bosi, affermazione che giunge a qualche giorno dal quel “fa rabbrividire” manifestato sui social dalla madre di suo figlio, a dir poco contrariata per la differenza di età di 49 anni tra l’ex marito e la presunta nuova fiamma.

Ma ecco che all’indomani dalla dichiarazione di Briatore, il settimanale Chi che per primo aveva pubblicato le immagini che ritraevano insieme Briatore e Bosi diffonde nuovi scatti che mostrano ancora insieme i due legati in una liaison che sembrerebbe inconfutabile.

Flavio Briatore e Benedetta Bosi insieme a Malindi: “La passione continua”

In barba alle smentite, dunque, il magazine diretto da Alfonso Signorini assicura che tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi la passione continui: i due sono stati nuovamente fotografati a Malindi, in Kenya, nel lussuoso resort di cui lui è proprietario, immagini che arrivano dopo la dichiarazione del’imprenditore che lega qualsiasi legame sentimentale con la ragazza e le dichiarazioni di quest’ultima che, a differenza sua, non nega (anzi) una relazione più importante di una mera amicizia.

“Come puoi stare con uno che può sembrarti nonno?”, le ha scritto un utente su Instagram: "L'intelligenza non invecchia mai", la sua risposta; "Che schifo vendersi per case e soldi", ha incalzato ancora il follower. "I soldi ce li hanno in tanti, l'intelligenza no", ha chiosato lei, bel lontana dal negare ogni coinvolgimento sentimentale con ‘l’amico’ Flavio.

(Di seguito le foto di Briatore e Bosi pubblicate dal settimanale 'Chi')