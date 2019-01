“Gregoraci ha un contratto pazzesco con Briatore”: Signorini svela tutto in tv

(Le dichiarazioni di Alfonso Signorini a #Cr4 La Repubblica delle Donne)

Il matrimonio finito di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è rientrato nella lista di quelli scandagliati dalla sonda informatissima di Alfonso Signorini che ieri, durante il programma di Piero Chiambretti CR4-La Repubblica delle Donne, ha diffuso i retroscena riguardanti alcune coppie famose del mondo dello spettacolo.

Dal primo carissimo accordo prematrimoniale della storia tra Jackie Kennedy e Aristotele Onassis a quello tra Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan, passando per le clausole sul sesso imposte da Jennifer Lopez all’allora marito Ben Affleck, l’elenco sciorinato dal direttore del settimanale Chi ha compreso anche il contratto postmatrimoniale che sarebbe stato firmato dal manager e dalla showgirl all’indomani dell’addio.

Briatore e Gregoraci, il contratto postmatrimoniale

“Tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore c’è un contratto postmatrimoniale pazzesco”, ha detto Signorini per poi spiegare i dettagli dell’accordo che vieterebbe alla conduttrice di farsi vedere sui giornali con altri uomini. “Briatore ha imposto che lei per tre anni dopo la separazione lei non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo sennò deve pagare delle pene salatissime”, ha assicurato il giornalista.

In effetti di una liason tra Elisabetta Gregoraci e Francesco, un imprenditore conosciuto per lavoro, si parla da mesi, ma della questione la diretta interessata non ha mai voluto parlare apertamente, mantenendo il massimo riserbo sulla sua vita privata di cui unico protagonista resta il figlio Nathan Falco, avuto con l’imprenditore.

“È stato un capitolo importante della mia vita che è durato 12 anni e che è stato incoronato dall’arrivo di un figlio che amiamo entrambi moltissimo”, ha detto dell’ex marito Elisabetta Gregoraci: “È stata una fase lunga e importante, restano l’affetto e un bambino stupendo”: dichiarazioni che indicano gli ottimi rapporti con cui pare essere rimasta con il padre del figlio.