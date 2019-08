Briatore vuole risposare Elisabetta Gregoraci? La verità della showgirl

Flavio Briatore, dopo la separazione da Elisabetta Gregoraci, forse ci ripensa. L'imprenditore negli ultimi mesi è tornato a farsi vedere accanto all'ex moglie e a loro figlio Nathan Falco, facendo ipotizzare un ritorno di fiamma. Le ultime immagini sono proprio di pochi giorni fa, a Capri, dove si sono scatenati in uno dei locali più famosi dell'isola e la loro complicità non passava inosservata.

A frenare è la showgirl, che ha spiegato al settimanale Oggi di non voler tornare indietro: "Flavio dice di volermi risposare? Lo fa come battuta. E' stato difficile scegliere di separarmi, perché sono una donna profondamente cattolica e ho giurato davanti a Dio che saremmo stati insieme per sempre: non è stato possibile, purtroppo, e a marzo, dopo due anni di separazione, abbiamo divorziato".

Tra loro, però, resta comunque un bellissimo rapporto: "Provo molto rispetto per il papà di Nathan, e insieme facciamo di tutto per avere buoni rapporti e l'armonia che ci consenta di crescere il bambino con serenità. Vogliamo entrambi farlo diventare un uomo di buon senso, ma non tornerò col padre di mio figlio".