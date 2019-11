Briga e Arianna Montefiori si sono fidanzati: la romantica dichiarazione sui social

Briga e Arianna Montefiori sono ufficialmente fidanzati. Il rapper 30enne ex concorrente di ‘Amici 14’ e l'attrice de ‘L'isola di Pietro 3’ sono usciti allo scoperto postando sui loro profili Instagram la foto che li ritrae insieme mentre si guardano negli occhi, con un segno rosso sul viso simbolo distintivo della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. A corredo dello scatto le parole della canzone di Briga ‘Stringiti a me’ che risuonano come inequivocabile dichiarazione d'amore: “Di tutto ciò che questa vita mi abbia regalato, niente è come te. E di tutte quante le storie che mi han raccontato, credo solo a te”.

Chi è Arianna Montefiori, fidanzata di Briga

Ma chi è Arianna Montefiori, la nuova fidanzata di Briga? 25 anni, diplomata in danza moderna e contemporanea presso il Teatro Greco Dance Company di Roma, dal 2016, Arianna Montefiori ha studiato recitazione presso la scuola Teatro Azione di Roma. La popolarità è arrivata nel 2017 con il personaggio di Valentina Valpreda in ‘Che Dio ci aiuti 4’, fortunata serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci. Recentemente ha recitato nella fiction con Gianni Morandi ‘L'isola di Pietro 3’ nel ruolo dell'infermiera di pediatria Margherita Spanu e in passato suoi sono stati anche piccoli ruoli in altre serie tv come ‘L'ispettore Coliandro’ e ‘Don Matteo’.