L'Intervista, Gigi Buffon a cuore aperto: "Alena mi ha dato tanto"

E' stato uno dei triangoli più appassionanti del gossip degli ultimi anni, e ora che tutti hanno ritrovato il giusto equilibrio riescono anche a parlarne.

Tra Gigi Buffon e Alena Seredova i rapporti sono tornati distesi, e non è certo Ilaria D'Amico a minare questa serenità. Ospite giovedì sera a L'Intervista, Buffon non si tira indietro quando si tratta dell'ex moglie: "E' una persona che ringrazierò perché alla fine ho passato dieci anni veramente belli con lei e lei me li ha dedicati come penso di averglieli dedicati io. Poi abbiamo due figli stupendi, molto educati e di quelo gran parte del merito va a lei".

Di lei gli resta un bellissimo ricordo e nessun rimpianto: "Penso che alla fine, come in tutte le cose, c'è un dare e un avere e io ho ricevuto tanto da lei. Penso di aver dato tanto, e poi basta".

Un rapporto importante, che poi ha lasciato spazio a un nuovo grande amore, quello per Ilaria D'Amico, dalla quale ha avuto un altro figlio: "Penso che Ilaria sia veramente una donna speciale. Il nostro rapporto è qualcosa di straordinario e proprio per questo immagino che ci sarà una evoluzione in futuro e che durerà fino a che la morte non ci separerà".