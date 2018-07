Si sposano grazie a Maria De Filippi: "A ottobre nascerà nostra figlia"

Per Antonella e Francesco lo show di Canale 5 ‘C’è posta per te’ resterà per sempre nel cuore.

La loro è stata una delle storie più seguite e commentate dell’ultima edizione del programma condotto da Maria De Filippi, grazie al quale l’uomo era stato perdonato dalla fidanzata e dalla sua famiglia dopo numerosi tradimenti.

Ma per la coppia il lieto fine vero e proprio successivo a quella riappacificazione televisiva è arrivato pochi giorni fa, suggellato da un matrimonio e dall’arrivo di una bimba che nascerà tra qualche mese, come hanno raccontato al settimanale Nuovo.

C’è posta per te, la storia di Antonella e Francesco

Era stato Francesco a rivolgersi alla redazione del programma per chiedere perdono alla fidanzata Antonella e alla famiglia di lei. Dopo essersi trasferito in Germania per lavoro, tra loro era cominciato un lungo tira e molla che aveva comportato l’annullamento del matrimonio poco prima del gran giorno e anche il tradimento di lui con una donna conosciuta all'estero.

In seguito, c’è stato il ricongiungimento con la sua ex che aveva deciso di perdonarlo, ma i genitori della donna si erano mostrati reticenti nel concedergli una seconda possibilità che in seguito, proprio grazie all'intervento di Maria De Filippi, era stata finalmente concessa.

“Se siamo qui è anche grazie a Maria De Filippi”

Oggi Francesco e Antonella sono diventati marito e moglie e a ottobre diventeranno genitori. Insieme gestiscono un pub ad Aversa e il loro legame è più forte che mai.

“Lui mi capisce, è un punto di riferimento presente e molto maturo, mi accontenta sempre”, ha raccontato Antonella a Nuovo: “È stato lui a volere questa bambina. All’inizio io non ero convinta di avere subito un figlio, perché volevo prima pensare al lavoro. Però poi ho scoperto di essere incinta ed è stata la notizia più bella della mia vita”.

La futura mamma è certa che la conduttrice del programma abbia avuto un ruolo fondamentale nel riportare la serenità nel rapporto di coppia con Francesco ma anche in famiglia: “Se non fosse stato per Maria De Filippi, io e Francesco avremmo fatto molta più fatica a raggiungere la serenità. Maria è una donna molto intelligente e io la ringrazierò per sempre. Se siamo qui è anche grazie a lei, che ha convinto la mia famiglia. Ha fatto capire loro che io mi trovavo tra due fuochi, costretta a scegliere tra l’amore per Francesco e quello per loro”.