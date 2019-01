Marco Bocci ospite di Maria De Filippi: il gesto di Laura Chiatti in diretta social

Non è certo una novità che Marco Bocci e Laura Chiatti siano una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo spesso inclini a condividere sui social reciproche dediche d’amore.

La conferma della solidità di un legame suggellato dal matrimonio nel 2014, è arrivata anche ieri, quando durante il programma di Canale 5 ‘C’è posta per te’, l’attrice su Instagram ha dedicato un post al marito che era ospite di Maria De Filippi insieme alla collega Giulia Michelini.

Laura Chiatti, la dedica social per Marco Bocci durante ‘C’è posta per te’

Marco Bocci e Giulia Michelini sono state "le sorprese" che Cinzia ha voluto fare alla sua mamma, donna di grande coraggio che ha messo da parte il suo dolore per la perdita di un figlio pur di fare forza alla ragazza, devastata dalla perdita del fratello.

La coppia di attori ha fatto il suo ingresso in studio e ha ascoltato in silenzio commosso la storia delle due donne. Marco Bocci, dopo aver fatto un discorso sul tempo e l’importanza di godersi i momenti belli cercando di dimenticare quelle brutti, ha regalato alla mamma di Cinzia un braccialetto.

Ed è stato proprio in quei momenti che lei, Laura Chiatti, sintonizzata con il programma di Canale 5 e incantata dalla bellezza del marito, ha voluto elogiare il suo fascino su Instagram.

“Quando hai un marito brutto”, ha scritto in torno chiaramente ironico accanto alla foto di Marco Bocci scattata al televisore. E i follower non hanno potuto che condividere l’osservazione con commenti volti a sottolineare l’evidente bellezza, ma anche il gesto di Laura Chiatti, moglie innamoratissima capace di dediche d’amore inaspettate, come questa.

(Di seguito, la sorpresa di Marco Bocci e Giulia Michelini a 'C'è posta per te')