Camilla Ferranti, tutta la verità sul matrimonio con Christopher Lambert

Camilla Ferranti e Christopher Lambert si sono conosciuti la scorsa estate sul set della Dottoressa Giò ed è stato amore a prima vista. Tante volte è impazzato il gossip delle vicine nozze, ma, di recente, in un'intervista a Vero, l'ex tronista - Anna Torre nella fiction - ha detto tutta la verità sulla sua relazione con l'attore.

Camilla Ferranti e Christopher Lambert matrimonio

Si tratta di un equivoco, ha spiegato al settimanale Camilla Ferranti: "nasce dal fatto che Christohper mi ha regalato un bellissimo anello, ma vi garantisco che non è legato a nessun matrimonio ma è semplicemente un simbolo del nostro legame”.

Camilla Ferranti e Christopher Lambert, storia d'amore

L'ex tronista (39 anni) è molto innamorata di Christopher Lambert (61 anni), ma non è ancora il momento di parlare di nozze: “Viviamo il presente, giorno dopo giorno. Credo che questo sia il modo migliore per poter vivere un rapporto. Le aspettative, secondo me, alla lunga distruggono le relazioni”, ha sottolineato l'attrice.

Camilla Ferranti, a Vero, ha svelato anche cosa l'ha fatta innamorare dell'attore che interpreta Sergio Monti nella fiction: “Di Cristopher mi hanno colpito e mi hanno stupito soprattutto la generosità e l’umiltà. Quando era sul set salutava sempre tutti, dal primo all’ultimo, ed era sempre generoso e pronto a dare una mano. Mi ha conquistato con la sua premura e eleganza”.