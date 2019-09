Camilla Filippi sposa Stefano Lodovichi: la romantica dedica di Ambra Angiolini

Camilla Filippi e Stefano Lodovichi si sono sposati. L’attrice bresciana, nota per molte fiction e film tra cui la serie televisiva di Rai1 ‘Tutto può succedere’, e il regista si sono giurati amore eterno sabato 21 settembre durante una cerimonia che si è svolta nella location Antonello Colonna Resort e Spa, luogo che la scorsa primavera era stato il lugo scelto per le nozze di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Tanti gli invitati vip, tutti felici di condividere con la coppia il momento più importante della sua vita: tra loro la conduttrice Andrea Delogu e il marito Francesco Montanari, Filippo Nigro, Giulia Michelini e anche Ambra Angiolini, autrice di una romantica dedica social rivolta ai neosposi.

“Questa è la prova che dopo il ‘... e vissero felici e contenti’ c’è qualcosa .... L’AMORE che riparte. Grazia alla mia bella amica Camilla Filippi ed a Stefano Lodovichi per avermelo ricordato”, ha scritto l’attrice a corredo della foto che vede i due scambiarsi le promesse nuziali, attestazione del grande affetto che la lega alla coppia.

Camilla Filippi, 40 anni è un’attrice bresciana che nella sua carriera conta diverse ruoli in film e serie tv come "Compagni di scuola", "La meglio gioventù" di Marco Tullio Giordana (nel ruolo di Sara Carati), "De Gasperi, l'uomo della speranza" di Liliana Cavani, "Le ragazze di San Frediano", "Viva l'Italia", "Il silenzio dell'acqua". In "Tutto può succedere", è nel cast con Pietro Sermonti, Giorgio Colangeli, Licia Maglietta, Maya Sansa, Ana Caterina Morariu e Alessandro Tiberi. Ha due figli, Bernardo e Romeo, avuti dall’ex marito, il regista Lucio Pellegrini. Stefano Lodovichi, classe 1983, ha diretto vari spot e videoclip, alcuni episodi della serie televisiva "Il cacciatore" (con Francesco Montanari) e il film-documentario "Pascoli a Barga", con Giuseppe Battiston nel ruolo del poeta.