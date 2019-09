Camilla scappa in Sardegna senza Carlo (FOTO)

Per il secondo anno consecutivo, Camilla, duchessa di Cornovaglia, ha scelto la Sardegna per staccare dagli obblighi di Corte e per ricaricare le batterie, probabilmente in previsione della lunga, lunghissima stagione di impegni ufficiali che aspettano lei e il resto della famiglia reale.

Il settimanale Chi , in edicola da mercoledì 11 settembre, l’ha sorpresa a nord della Sardegna a bordo del lussuosissimo yacht Leander G, molto amato dai reali inglesi, ai quali il precedente proprietario, sir Frederick Gosling concedeva il noleggio gratuito dopo che i Windsor avevano rinunciato allo yacht reale Britannia. La duchessa ha trascorso a bordo quattro giorni, due a farsi coccolare dalle onde del mare che lambisce la Corsica e gli altri due a farsi dolcemente traghettare da Capo d’Orso all’isola di Caprera. Una vacanza breve: lasciata l’Italia, la duchessa ha preso l’aereo con destinazione Balmoral per non fare ulteriormente innervosire la suocera, che sarebbe già abbastanza seccata per la sua vacanza.

