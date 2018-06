Carlo Conti, 6 anni da quel sì con Francesca. La dedica romantica sui social

Dopo aver pubblicato qualche giorno fa un dolce scatto di spalle, insieme al figlio, in tenuta da mare, Carlo Conti è tornato a postare su Instagram un altro tenero messaggio rivolto, questa volta, alla moglie Francesca Vaccaro.

Il conduttore della Corrida - che è solito utilizzare i social più che altro per lavoro - ha voluto condividere con tutti i suoi followers il suo anniversario di matrimonio. "16/6/2012 my love", ha scritto Conti correlando il suo breve messaggio ad una foto del giorno delle nozze. Lo scatto postato li mostra nella macchina degli sposi, con Carlo Conti alla guida. Entrambi sorridono felici. E felici lo sono ancor di più oggi, come il messaggio postato dal presentatore Rai lascia intendere.

Non è stata da meno la sua Francesca, che scegliendo un altro momento immortalato nel giorno delle nozze ha scritto su Instagram: “Ci siamo conosciuti nel 2001, da allora fai parte della mia vita. Il 16 giugno 2012 ci siamo sposati ed ogni giorno che passa ti amo più del primo!!!!”

Carlo Conti e Francesca Vaccaro love story

L'affiatata coppia si è conosciuta a Domenica In, programma in cui la Vaccaro faceva la costumista e, come Carlo Conti ha dichiarato più volte, è stato amore a prima vista. "Prima di conoscerla, ero malato di 'Dongiovannite'. Quando l'ho conosciuta, l'insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell'aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre", ha dichiarato tempo fa in un'intervista Carlo Conti. Dopo circa due anni dalle nozze, è nato Matteo il loro primogenito.

16/6/2012 my love Un post condiviso da Carlo Conti (@carlocontirai) in data: Giu 15, 2018 at 3:24 PDT

E oggi sono 6 anni di amore. La coppia ha ricevuto i like e gli auguri di tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Non poteva mancare la collega e amica Antonella Clerici che ha commentato "Già 6 anni! auguri" (con cuore e tanti smile).