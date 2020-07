Carlo Conti si racconta: “Mia moglie e mio figlio la mia forza, con loro ho realizzato tutto”

Tra i protagonisti del mondo dello spettacolo che rendono un successo ogni programma televisivo c’è senz’altro lui, Carlo Conti, tra i conduttori più amati per quel suo modo garbato di entrare nelle case degli italiani attraverso show che sanno come far breccia nei gusti più trasversali di un pubblico a lui fedelissimo. L’ultimo in ordine di tempo è stato ‘Top Dieci’, tra gli argomenti di un’intervista che Carlo Conti ha rilasciato al settimanale Chi da cui è emersa soprattutto la versione più privata di sé, quella di marito e padre.

“La famiglia è la mia forza nella vita e in tv (...) Con Francesca (Vaccaro, ndr, sposata nel 2012) ho scoperto il piacere di fare le cose insieme. Fino a quel momento avevo avuto storie che si erano fermate in superficie, anche perché per anni ho pensato a costruire qualcosa con il mio lavoro”, ha confidato Conti che prima di conoscere la moglie aveva fatto suo il motto anti-matrimonio di Alberto Sordi ‘perché dovrei sposarmi e mettermi un’estranea in casa?’.

L’infanzia di Carlo Conti

Carlo Conti ha perso il papà che era ancora piccolissimo (aveva solo 18 mesi) e la madre Lolette si è presa cura di lui sotto ogni aspetto. Per questo il conduttore vive la sua paternità con il figlio Matteo, nato 6 anni fa, con un trasporto intenso che lo induce a ricordare spesso quel padre che con cui non ha potuto avere un rapporto. “Quando ho iniziato a giocare con mio figlio mi è venuto in mente mio padre… Mi sono immaginato come sarebbe stato con me e cosa avremmo fatto insieme se non fosse scomparso così presto. Faccio con Matteo le cose che forse il ‘mi babbo’ avrebbe fatto con me”, ha spiegato ancora, rivelando un momento molto intimo risalente alla nascita del suo bambino, quando lui e la moglie tornarono nella loro casa dopo il parto: “Io e mia moglie ci siamo giardati e ci siamo abbracciati: a quel punto la nostra famiglia era completa”.