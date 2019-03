Carlo Conti confessa: "Ho ripreso al volo mia moglie Francesca"

Carlo Conti in versione familiare. Intervistato dal Fatto Quotidiano, il conduttore de 'La Corrida' si racconta nelle vesti di marito di Francesca e papà di Matteo, fino alla decisione di ridurre gli impegni professionali per dedicare più tempo agli affetti.

Carlo Conti in versione marito

Sposato da sette anni, Conti è diventato papà per la prima volta a 51 anni del piccolo Matteo, avuto dalla costumista Francesca Vaccaro. Oggi per lui la famiglia viene al primo posto. “Matteo - racconta - Si chiama così perché vuol dire dono di Dio, lo considero un dono di Dio. E’ stato lo spettacolo più bello che abbia mai fatto. La prima cosa fantastica è aver ripreso al volo mia moglie Francesca dopo tanti tira e molla, la seconda è quella di aver messo su famiglia che per me rappresenta la base di tutto". Conti e Francesca, infatti, legati da diversi anni, si erano lasciati per un breve periodo prima delle nozze. Poi, però, l'amore ha avuto la meglio.

Carlo Conti papà: "Amore, un pizzico di severità e valori da insegnare"

Il padre di Carlo è morto quando lui aveva solo diciotto mesi. E' difficile essere padre senza averne avuto uno? "Non so se uno fa il babbo prendendo spunto dal suo babbo, nel bene o nel male. Io me lo sto inventando questo mestiere, lo faccio con il cuore e seguendo l’istinto. Con tanto amore, un pizzico di severità e con la voglia di insegnargli certi valori fin da piccolo".

Meno lavoro, più famiglia

Più tempo alla famiglia e meno spazio agli impegni professionali, si diceva. La decisione di Carlo è arrivata dopo la scomparsa dell'amico e collega Fabrizio Frizzi, che lo ha portate a riflettere sul suo quotidiano e a riorganizzare le sue priorità. "Ci sono delle fasi della vita - dice - ho fatto tanto e ho deciso di rallentare un po’. Volevo dedicare più tempo alla mia famiglia. Ho deciso di rinunciare a un quotidiano come L’Eredità che porta via tanto tempo, ho lavorato a nuove idee con il mio gruppo, come è successo con Ora o mai più che era nel cassetto per farlo condurre a un altro. E Amadeus lo ha fatto in maniera magistrale e perfetta. Ho comunque tre prime serate importanti come La Corrida, Tale e Quale Show e I Migliori Anni".