Carlo Cracco ha sposato Rosa Fanti: le foto delle nozze

Carlo Cracco ha sposato Rosa Fanti, sua compagna da oltre dieci anni e madre dei suoi figli Cesare e Pietro.

Lo chef stellato ha detto sì nella sala di Palazzo Reale, a Milano, davanti al sindaco Giuseppe Sala e a pochi intimi. Tra gli ospiti, la conduttrice Camila Raznovich, conduttrice di "Kilimangiaro", e Lapo Elkann, che ha fatto da testimone allo sposo.

Gli sposi sono arrivati insieme in auto: per lui abito scuro e papillon, per lei abito bianco lungo con paillettes, profondo spacco e scarpe color oro a tacco alto.

Lapo, vestito in sobrio abito color blu scuro, ha realizzato con l'ex conduttore di Masterchef alcuni progetti legati all'alta cucina, come uno spazio dedicato al design, alla moda e al food, denominato Garage Italia.

"Con Carlo siamo grandi amici oltre che partner di lavoro” sono state le parole di Lapo Elkann riportate da Tgcom: “Auguro a lui e a Rosa tutta la felicità del mondo". Testimone della sposa è stato invece il fratello.



Al termine della cerimonia gli sposi hanno salutato e ringraziato cronisti, fotografi e i tanti curiosi che si sono radunati nel cortile di Palazzo Reale. Poi a cena con duecento invitati in un ristorante alla periferia sud di Milano, in via Meda, "Carlo e Camilla in Segheria", di proprietà di Carlo Cracco.