Carmen Di Pietro ritrova l'amore: chi è il nuovo fidanzato (11 anni più giovane di lei)

Il settimanale Spy, diretto da Alfonso Signorini, ha sorpreso Carmen Di Pietro, mano nella mano, per le vie di Milano, con il nuovo fidanzato. La showgirl non ha avuto problemi a mostrarsi con la sua nuova fiamma, tra l’altro molto più giovane di lei. Ma chi è il nuovo fidanzato di Carmen di Pietro?

Il fortunato si chiama Antonio Rivano, di professione fa il modello, e ha 11 anni di meno della showgirl (che ne ha 53). Pizzicata dai paparazzi l’ex concorrente del Gf Vip ha subito portato alla luce del sole il suo amore: “Sinceramente non è che sia rimasta colpita al primo incontro. Però mi è stato molto simpatico e ci siamo scambiati i numeri. Poi abbiamo iniziato a scambiarci i messaggini e da cosa è nata cosa”, ha confessato.

Carmen Di Pietro, il nuovo fidanzato e l'ex marito

Carmen Di Pietro si gode la sua nuova love story, dunque, sottolineando che l’età per lei non è un problema. E neanche l’ex marito lo è. Con Giuseppe Iannoni, infatti, la showgirl ha mantenuto un rapporto di affetto e stima. La gelosia non sa cosa voglia dire: “Auguro a tutti di avere un rapporto bello con un ex marito come ce l'ho io. Anche perché diciamolo, gli ex sono più simpatici dei mariti!”, ha dichiarato, con la disinvoltura che la caratterizza, Carmen Di Pietro a Spy.