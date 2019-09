Carolina Crescentini si è sposata in gran segreto

"Tic tac. #shh #us". E' con queste parole che, due giorni fa, Carolina Crescentini aveva dato inizio ad un 'misterioso countdown' social, di cui solamente oggi scopriamo l'origine: l'attrice romana, 39 anni, ha sposato in gran segreto il compagno, il cantautore pisano Francesco Motta, 32, a cui è legata dal 2017. A rivelare il retroscena è LivornoToday, che racconta di una cerimonia blindatissima, avvenuta sotto gli occhi di parenti, amici di sempre e colleghi più intimi del mondo del cinema e della musica.

Matrimonio Carolina Crescentini e Motta: cerimonia e look degli sposi

Ed avremmo dovuto capirlo che dietro quel conto alla rovescia si nascondeva qualcosa di molto romantico: nella foto, infatti, la coppia mostrava orgogliosa la mano, quasi a voler sottolineare che presto al dito arriveranno due fedi. Che sono state scambiate proprio ieri, durante una cerimonia sui generis: i due si sono detti "sì" in mezzo ad un campo di ulivi, vestiti entrambi di bianco (Gucci), in un resort nel grossetano, con rito civile. La conferma potrebbero darla Andrea Appino, leader degli Zen Circus e testimone dello sposo, o le moltissime damigelle d'onore al fianco di Carolina. Così come qualche stories postata quasi in tempo reale da qualcuno degli invitati.

Per il 'grande giorno' Carolina ha scelto un vestito dallo stile 'bucolico': gonna larga e sfasata fino ai piedi, corpetto in tulle e una corona di fiori con un lunghissimo velo. Abito total white anche per il cantautore, munito di pantalone, giacca e camicia.

La storia tra Carolina Crescentini e Motta

Il matrimonio arriva a due anni dall'ufficializzazione della relazione, cominciata grazie ad un incontro di amici comuni e resa pubblica nel 2017 da una paparazzata del settimanale 'Diva e Donna'. Da allora Carolina e Francesco hanno vissuto la loro storia al riparo dai riflettori, senza clamore mediatico ma sempre l'uno accanto all'altra, come in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo, quando lei ha sostenuto lui in gara con 'Dov'è l'Italia'. E come ieri, quando, su un prato, si sono scambiati il primo bacio da marito e moglie.