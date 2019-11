Carolina Stramare commenta il gossip sul flirt con Eros Ramazzotti: “Mi è dispiaciuto”

Nessun flirt con Eros Ramazzotti: dopo aver chiaramente smentito il gossip che insinuava una relazione con il cantante, Carolina Stramare ha ribadito l’infondatezza delle voci durante il programma di Rai Uno ‘Vieni da me’ di cui è tornata ospite a due mesi dalla vittoria del concorso di Miss Italia.

“Ci sono state tante soddisfazioni, è una vita frenetica ma mi sto abituando”, ha affermato la reginetta di bellezza raccontando i primi tempi da miss segnati dagli impegni professionali ma anche da una visibilità tale da renderla destinataria del gossip. “Mi è spiaciuto perché lo stimo come artista”, ha dichiarato a proposito del cantautore romano: “Mi sono tatuata una frase per mia mamma, ‘Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così’, tratta da una canzone che Eros dedicò a sua madre e mi piace molto questo testo. Me lo feci in occasione della festa della mamma, lei c'era ancora e mi disse: ‘Se i regali sono questi, non farmi più regali!’”, ha ricordato Carolina che l’anno scorso ha affrontanto la perdita della madre.

Carolina Stramare sull’ex fidanzato e sulla frequentazione con Mattia Marciano

Se le voci di un flirt con Eros Ramazzotti sono del tutto infondate, la frequentazione tra Carolina Stramare e Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne, c’è e pare ben promettere. Senza sbilanciarsi troppo e ben lontana dalla parola ‘fidanzamento’, Miss Italia ha commentato in termini di affettuosa amicizia il rapporto con il ragazzo. “Credo che a 20 anni sia abbastanza normale fare un pranzo o una cena con amici. Eravamo 6 persone e c'era anche Mattia. Lui è una persona con cui riesco a parlare, è un bel ragazzo”, ha affermato la ragazza, da poco single dopo la storia con Alessio Falsone verso il quale ha avuto parole di grande stima.

“Ale è una persona che rispetto, a cui voglio bene e io sono molto tranquilla. Credo che lo sia anche lui”, il suo commento: “I sentimenti svaniscono e abbiamo preso questa decisione da persone mature. Se dovessi incrociarlo nuovamente penso che il rapporto sarebbe più che civile”.

