Caterina Balivo e la gelosia del marito: “veto” sull’ospite di ‘Vieni da me’

In ogni puntata del programma ‘Vieni da me’ Caterina Balivo non manca mai di intrattenere il suo pubblico con la presenza di personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi nel modo più semplice e fruibile.

Colleghi, cantanti e artisti a tutto tondo sono gli ospiti che si concedono alle telecamere del programma di Rai Uno su invito della sua padrona di casa che però, stavolta, potrebbe dover rinunciare al desiderio di avere di fronte a lei un attore internazionale del calibro di Patrick Dempsey per questioni attinenti alla sua vita privata, come lei stessa ha dichiarato.

Caterina Balivo, il marito geloso di Patrick Dempsey

Al settimanale Confidenze, la conduttrice ha spiegato che a ostacolare la presenza del mitico dottor Shepard di Grey’s Anatomy negli studi Rai è suo marito Guido Maria Brera, o meglio, la sua gelosia.

“In questi giorni Patrick è a Roma e ho scoperto che Guido Maria lo sta incontrando per lavoro. Vorrei invitarlo a Vieni da me ma non me lo vuole presentare! Si rifiuta perché è geloso”, ha raccontato Caterina Balivo che pure ha ammesso una certa gelosia nei suoi confronti.

“Io sono molto gelosa. Controllo il telefono di mio marito. Lui ormai se n’è fatta una ragione anche perché, quanto a gelosia, è messo peggio di me”, ha aggiunto il popolare volto di Rai Uno.

Chi è Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo

Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo dal 2014, ha 49 anni ed è un dirigente d’azienda nonché scrittore con all’attivo tre romanzi. Con la conduttrice 38enne di Aversa ha due figli (Guido Alberto, nato nel 2013, e Cora, arrivata nel 2017). Brera ha altri due figli, ormai adolescenti, nati da un precedente matrimonio.

L’incontro di Guido Maria Brera con Patrick Dempsey è avvenuto perché l’attore americano è stato scelto come attore protagonista di ‘I Diavoli’, la nuova serie tv tratta dall’omonimo libro di Guido Maria Brera prodotta da Sky Italia e Lux Vide. La trama ruota attorno ad una guerra che scoppia nel mondo del fisco, tra inganni e lotte di potere. Co-protagonista di Dempsey è Alessandro Borghi, diventato celebre con il ruolo di Aureliano in Suburra e con l’interpretazione di Stefano Cucchi nel film ‘Sulla mia pelle’.