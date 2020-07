Caterina Balivo festeggia il matrimonio della sorella Sarah: foto e video della cerimonia

Festa grande per la famiglia Balivo che sabato 18 luglio 2020 si è riunita insieme a parenti e amici nella splendida cornice di Favignana, in Sicilia, per il matrimonio di Sarah, sorella più piccola di Caterina, che ha detto sì allo storico fidanzato Piero Cicconi.

Sui social la gioia degli sposi ritratti nel momento dell’uscita dalla chiesa e durante i festeggiamenti sulla spiaggia: “Favignana, 18 luglio 2020. Succede anche ai migliori...”, ha scritto Sarah a corredo della foto che la vede raggiante alzare al cielo il bouquet accanto al neomarito. Immancabile il post di Caterina in ricordo di un giorno così importante: “E anche la mia Saretta si è sposata! @pieribus mi raccomando, trattamela sempre bene altrimenti ti mando GA e Cora a casa! (i figli che avuto dal marito Guido Maria Brera che hanno fatto da pagetto e damigella degli sposi, ndr)”, ha scherzato con il cognato la conduttrice Rai, ritratta con la sua Saraha e l’altra sorella, Francesca, in una storia che ricorda i loro matrimoni e le vede insieme e affiatatissime.

Chi è Sarah Balivo, sorella di Caterina

Sarah Balivo, nata ad Aversa il 26 aprile 1988, è architetto e set designer. Nel 2018 ha partecipato a Pechino Express insieme alla sua omonima Sara, sorella di Simona Ventura. Oltre a Sarah, Caterina Balivo ha una seconda sorella Francesca, che di professione fa il medico pediatra.

(Di seguito, le foto e i video social del matrimonio di Sarah Balivo e Piero Cicconi)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati