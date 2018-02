Cecilia e Monte beccati insieme, Moser sbotta: "Non so cosa ci facesse lui lì"

Siamo abituati a vederlo pacato e mite, ma stavolta Ignazio Moser ha perso la pazienza. Di fronte alla "paparazzata" della fidanzata Cecilia Rodriguez insieme all'ex compagno Francesco Monte (sotto casa di lei), l'ex ciclista sbotta sui social.

Moser si dice estraneo a quanto immortalato da "Striscia la notizia" ("Non so cosa ci facesse lì il signor Monte") e replica a quanti ritengono che il chiacchieratissimo "triangolo" sia studiato a tavolino a beneficio della risonanza mediatica dei protagonisti stessi. Quindi assicura: "E' tutto sotto controllo".

Di seguito il messaggio pubblicato da Ignazio Moser tra le sue Instagram Stories.

Ciao a tutti, non sono abituato a scrivere questi post ma visti i vostri messaggi ci tengo a fare chiarezza.

Sabato, durante le "Chicche di gossip", passa un servizio in cui viene fatto intendere che ci sia maretta tra me e e Cecilia solo perché è andata da sola ad un evento di Gala a Sanremo. Tutti voi sapevate da settimane che sarei andato a Sanremo solo l'otto febbraio perché avevo degli impegni lavorativi con la mia agenzia.

Ieri sera, sotto casa nostra, mentre Cecilia portava fuori il cane, Striscia ha intercettato Francesco Monte per consegnargli un tapiro per vicende legate all'Isola.

Ciò che voglio precisare è che nessuno di noi vi prende in giro. Non ci sono incontri segreti, cene o quant'altro. Non è mio uso e costume costruire tratrini e ridicoli gossip. Questa è la mia vita privata.

Non so e nemmeno mi interessa sapere cosa ci facesse il signor Monte lì sotto e soprattutto perché con tante zone di Milano Striscia sia riuscito ad intercettarlo lì... Provate a chiederglielo.

Ciò che è certo è che non era lì per incontrare la mia fidanzata o per andare a cena con lei. Quindi tranquilli, tutto sotto controllo!