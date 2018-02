Monte e Cecilia, Eva Henger: "Dopo il Gf Vip si sono visti. Non hanno fatto l'amore, però..."

Eva Henger torna a parlare di Francesco Monte. Stavolta, però, non solo a proposito del "Canna-gate", ma anche del rapporto tra il tronista e l'ex fidanzata Cecilia Rodriguez, che hanno rotto lo scorso inverno dopo 4 anni d'amore. E svela "altarini" inediti.

"Non hanno fatto l'amore, però..."

Ospite del programma 'Casa Signorini', Eva spiega di aver legato molto con Francesco nei giorni precedenti all'approdo sull' "Isola dei Famosi". E riporta alcune confidenze che lui le avrebbe fatto. «Mi ha detto che è arrabbiato, ma che prova ancora dei sentimenti per Cecilia - afferma - e che dopo la fine del 'Grande Fratello Vip' lui è andato a trovarla. Non hanno fatto l’amore. Però mi fermo perché non voglio coinvolgere altre persone…».

Parole allusive, a cui la Henger stessa mette un freno. Cecilia, infatti, è legata da alcuni mesi ad Ignazio Moser, l'uomo per cui ha lasciato Francesco, conosciuto dentro la Casa del 'GF Vip'. «Ho già detto troppo», dice ad Alfonso Signorini, che la incalza a sapere di più. Poi, però, precisa che quando ha chiesto a Monte se c'è la possibilità di un ritorno di fiamma, lui ha così risposto: «Può essere. Non l'ha escluso ma neanche...», le avrebbe detto.

Monte- Cecilia - Ignazio, il triangolo è una messinscena?

Insomma, Eva aggiunge benzina sul fuoco a un triangolo già chiacchieratissimo. Già 'Striscia la notizia', infatti, aveva rivelato nei giorni scorsi di aver beccato insieme Cecilia e Francesco sotto casa di lei. «Voci di corridoio dicono che il reality era tutto organizzato, che lei avrebbe dovuto vincere l’Isola e poi sarebbe tornato da Cecilia… E guarda caso vi abbiamo appena visti nella stessa via. È vero che era tutto organizzato?», aveva chiesto al bel tarantino l'inviato del tg satirico Valerio Staffelli. Ma lui aveva smentito.