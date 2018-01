Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il dolce annuncio di fronte a 3000 persone

A dispetto di quanti pensavano che Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser non sarebbero arrivati a "mangiare il panettone" (come insinuava, ad esempio, Alfonso Signorini), la storia tra la sorella di Belen e l'ex ciclista prosegue a gonfie vele. Non solo: la coppia fa dolci progetti per il futuro.

Che i due stiano pensando in grande lo ha rivelato Cecilia nei giorni scorsi. Secondo quanto riporta Fanpage.it, durante un evento a Civitanova, nelle Marche, la modella argentina ha confidato di fronte a 3000 persone che Ignazio è pronto a portarla all'altare: "Ha promesso che mi sposerà", ha affermato. Una dichiarazione che sembra trovare conferma nell'anello tempestato di brillanti sfoggiato da Cechu nelle ultime ore sui social: chissà, forse la proposta c'è già stata...

Ma non è finita qui. Le nozze non sono l'unica ambizione dei fidanzatini: proprio a Natale, infatti, la piccola dei fratelli Rodriguez si raccontava pronta a metter su famiglia: "Sotto l’albero ho voglia di diventare mamma. E non scherzo! L'età è giusta. Ho trovato il mio uomo, quello giusto, va bene così. Non voglio diventare mamma da vecchia".

Cecilia e Ignazio, la storia d'amore

Insieme da circa due mesi, Cecilia e Ignazio si sono conosciuti nella Casa del Gf Vip, dove entrambi si trovavano nelle vesti di concorrenti e, da allora, non si sono più lasciati. Subito dopo l'uscita dal reality di Canale 5, sono arrivate le presentazioni in famiglia. Poi le vacanze di Natale insieme. Ieri, infine, il primo Capodanno l'uno al fianco dell'altra. A quanto pare, il primo di una lunga serie.