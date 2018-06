Cecilia Rodriguez, l'addio a Monte "colpa" del Gf: "Fuori non sarebbe successo"

Non è finita proprio nel migliore dei modi tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Il tradimento di lei nella Casa del Grande Fratello, poi il confronto davanti a tutta Italia, forse qualcosa poteva risparmiarsela come lei stessa ammette adesso.

"Pensavo di risolvere la situazione a casa mia, una volta uscita - ha rivelato a Il Giorno - ma è stato impossibile". Nella Casa di Cinecittà Cecilia si è innamorata di Ignazio Moser, il suo attuale fidanzato, e ha seguito il suo cuore nonostante questo potesse ferire il famoso ex: "Per 27 anni mi sono sempre comportata in modo da non dispiacere o offendere nessuno, invece lì ho preso una decisione se vogliamo egoistica, cioè di pensare a me stessa, a quello che volevo davvero. Forse ho sbagliato il modo e il contesto, ma questo era quello che volevo".

Il Grande Fratello le ha dato il coraggio di guardare in faccia le crepe della storia con Monte e di prendere una decisione che difficilmente avrebbe preso se non avesse partecipato al reality: "Probabilmente se tutto fosse accaduto fuori del Grande Fratello non sarebbe successo niente, perché comunque si cerca di recuperare, ci si confronta, si discute".