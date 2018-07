Un bebè per Cecilia e Ignazio? Parla l'ex ciclista

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. A dispetto di quanti pensavano che la loro relazione si sarebbe rivelata un fuoco di paglia, la sorella di Belen e l'ex ciclista condividono ormai la quotidianità da sette mesi ed oggi sono pronti a fare progetti importanti.

A raccontarlo è lo stesso Ignazio su Instagram, in risposta ai fan che approfittano del nuovo gioco social "Fammi una domanda" per chiedere curiosità a proposito della relazione con la bella argentina. Moser è completamente cotto della sua metà: "La cosa che amo più di lei? Come riesce a farmi innamorare di lei ogni giorno", scrive, per poi ammettere di essere un tipo geloso: "Certo che sono geloso, ma ho sempre detto che c’è differenza tra geloso e possessivo…. io sono geloso".

Spazio poi ad argomenti piccanti. "Quante volte al giorno fate sesso tu e Cecilia?" "Quando siamo insieme tante". "Quanto è figa Cecilia?" "Troppo per me, ma speriamo non se ne accorga".

Progetti per il futuro? Una famiglia è tra le priorità. A chi domanda, infatti, se ci sarà spazio per un bebè, il figlio di Francesco Moser replica con certezza: "Assolutamente sì"