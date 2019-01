Cecilia e Ignazio pensano a un bebè: "Abbiamo comprato una macchina più grande"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie più chiacchierate del gossip. Erano in molti a non credere nella loro relazione e, invece, la sorella di Belen e l'ex ciclista hanno sorpreso tutti. E, ora, iniziano a pensare anche ad un bebè.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori?

Intervistati da Gente, i due hanno parlato della loro love story, hanno detto che le nozze - per il momento - non sono tra le priorità. Ma, quando si parla di bebè, la loro opinione cambia: "A un bambino ci pensiamo spesso, ne discutiamo, lo immaginiamo”, hanno svelato a Gente.

Poi Ignazio ha sottolineato di aver fatto un particolare acquisto, recentemente: “Da poco ho preso una macchina nuova, più grande. Cecilia subito mi ha detto scherzando: Bene c'è tanto spazio, qui ci starebbe comodo anche un piccolino”.

“Ho quasi 29 anni e tempo fa avevo azzardato: se la storia supera l’anno, ci penso seriamente a mettere su famiglia con lui - ha replicato lei - abbiamo raggiunto il traguardo e siamo sempre più innamorati. Fosse per me lo farei subito - ha continuato riferendosi all'idea di diventare mamma - ma penso a Ignazio che ha solo 26 anni, perciò freno l'entusiasmo. Ma comunque, se non accadrà nell'immediato pensiamo al futuro, a costruire, a mettere su famiglia".

Cecilia Rodriguez, all'inizio, non era molto piaciuta alla famiglia di Ignazio, ma con il tempo le cose sono cambiate drasticamente: “Sono molto discreti e il fatto che Cecilia arrivi da una realtà che sembra essere l’opposto dalla nostra forse li spaventava, ma oggi a casa mia tutti l’adorano. Li ha conquistati con la sua semplicità".

La cicogna arriverà nel 2019 per Cecilia e Ignazio? Staremo a vedere.