Cecilia Rodriguez: “Cosa penso di Ignazio? Non so se è il posto adatto per dirlo…”

A pochi giorni dal loro primo anniversario, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti del Maurizio Costanzo Show, programma durante il quale hanno raccontato il progresso della loro storia d’amore nata e cresciuta sotto gli occhi di telespettatori e follower.

Alla modella e all’ex ciclista che si sono conosciuti grazie al Grande Fratello Vip, il conduttore ha chiesto come procede la loro relazione e cosa pensino l’uno dell’altra.

“Io cosa penso di Ignazio? Penso tante cose, non so se è il posto giusto e adatto per dirlo…”, ha risposto la sorella di Belen: “Penso che è una persona meravigliosa, sono stata veramente fortunata a trovarlo“.

Pronta la replica di lui: “Io penso altrettanto di lei, ma penso anche che è bella pesantina. Non si può essere sempre troppo mielosi…”.