Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano un anno insieme: la dolce dedica

Un anno fa, nel turbinio delle polemiche che tacciavano come vergognoso un tradimento consumato davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, pochissimi avrebbero scommesso sulla durata della relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Eppure da allora sono trascorsi 365 giorni, e oggi la modella argentina e il compagno conosciuto tra le mura del reality si godono il romantico traguardo del primo anniversario insieme.

“Un anno di noi” scrive allora lui in calce alla foto che su Instagram lo vede baciare la fidanzata con la quale in questo lasso di tempo ha costruito la solidità di un sentimento nato sulle ceneri di una storia interrotta davanti al pubblico di Canale 5.

E benché la scena di lei che per lui lasciò in diretta tv lo storico fidanzato Francesco Monte, resterà indelebile negli archivi del reality - anche in virtù della presenza dell’ex nell’attuale edizione del GF Vip -, ora guardando lo scatto che suggella il loro legame, primeggia la certezza che alla fine questi due ragazzi davvero si stavano innamorando mentre tutta (o quasi) l’Italia li additava come strateghi di chissà quali diaboliche dinamiche televisive.

Uno scatto che sembra dire: “Noi ci abbiamo sempre creduto. E abbiamo fatto bene” e che magari potrebbe confermare l'indiscrezione che davvero consacrerebbe la loro unione.