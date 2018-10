Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser genitori? Il retroscena bomba

E' passato esattamente un anno da quando Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si sono innamorati nella Casa del 'Grande Fratello Vip'. Ed oggi che la modella e l'ex ciclista formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, arriva un annuncio bomba: i due sarebbero pronti ad allargare famiglia.

Ad annunciare i sogni di Cechu e Nacho è il settimanale 'Chi': "Sembra che Cecilia Rodriguez voglia mettere su famiglia con il suo fidanzato - si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, da sempre molto vicino alla familia Rodriguez - Si mormora anche che i due ragazzi comunicheranno presto a mezzo stampa l’arrivo di un bebè".

L'indiscrezione non stupisce. Cecilia non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità. "Io dico che sotto l’albero ho voglia di diventare mamma. E non scherzo!", ha confessato lo scorso Natale. "L’età è giusta. Ho trovato il mio uomo, quello giusto, va bene così. Non voglio diventare mamma da vecchia". Chissà se entro il prossimo 25 dicembre i due saranno già... in tre!