Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser? L’indizio social

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser procede alla grande in questa prima estate di coppia.

Da quando si sono conosciuti e innamorati nel reality dei Canale 5, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip non si sono lasciati un attimo, mostrando sempre via social un affiatamento tale da destare anche il sospetto che stiano allargando la famiglia.

Un post pubblicato su Instagram, infatti, ha dato adito al pensiero che la sorella di Belen possa essere incinta.

La modella argentina in partenza per Ibiza con il fidanzato ha condiviso su Instagram un’immagine di coppia con la didascalia 'Tres', parola emblematica accompagnata da varie emoticon che hanno fatto pensare a un piccolo Moser-Rodriguez in arrivo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Ci piacerebbe avere un bambino”

La coppia non ha mai nascosto di volere un bambino, motivo per cui l’indizio social che sta lasciando pensare a una presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez risuona come la realizzazione di un progetto già dichiarato alla stampa dai diretti interessati.

“Quando stai così bene con una persona viene spontaneo pensare e parlare del futuro. Viviamo insieme e per ora non ho fretta di fare passi azzardati, ma un bambino nostro ci piacerebbe”, diceva qualche mese fa l’ex ciclista per il quale diventare un papà giovane rientra nelle sue aspirazioni.

Tuttavia le foto della compagna in piscina pubblicate in queste ore sui social non mostrano alcuna rotondità sospetta che avvalori la didascalia così sibillina.