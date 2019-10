Cesare Cremonini "shares the love" con Martina Margaret Maggiore

E alla fine anche Cesare Cremonini, scapolo d'oro della musica italiana, ha trovato l'amore. Trattasi di Martina Margaret Maggiore, giovane donna a cui il cantautore bolognese sta dedicando un post dopo l'altro su Instagram, rompendo la sua proverbiale riservatezza. L'ultimo questa mattina, con la foto dei due in giro per le montagne in Sidecar. E, come se questo non bastasse alla desolazione delle tante fan innamorate di Cesare fin dall'adolescenza, la rassegnazione si acuisce nel vedere che l'artista riserva alla fidanzata uno dopo l'altro i suoi brani più celebri: stavolta tocca a 'Buon viaggio (share the love)', che è la didascalia scritta a corredo dello scatto.

Spasimanti di tutto il mondo, rassegnatevi: Cesare, 39 anni, ha finalmente rintracciato la metà con cui andare in giro per i colli bolognesi. Ed è anche bellissima: sorriso radioso, lunghi capelli mori, fisico statuario. Ad accrescere il suo fascino anche la discrezione: a differenza di tante donne di spettacolo che non vedrebbero l'ora di piazzare sui social una foto col bel Cesare, Martina (per ora) tiene il profilo Instagram privato. Motivo per cui poco o nulla è dato sapere della sua vita privata, tolto il fatto che secondo alcune indiscrezioni sarebbe riminese di nascita, avrebbe lavorato come bagnina per un periodo all'Acquafan di Riccione, e avrebbe scelto Bologna come città d'adozione per gli studi universitari, informazioni che si evincono dal suo (altrettanto blindato) account Facebook.

Chi invece - contro ogni pronostico - ha ufficializzato la relazione è proprio Cremonini, segno che stavolta si tratta di un legame importante. Il cantante infatti ha sempre tenuto in ombra le love story avute dopo Malika Ayane, con cui ha rotto nel 2010. E invece stavolta porta con sé la ragazza allo stadio a vedere il Bologna e la presenta agli amici, come dimostra il fatto che i due erano stati avvistati insieme già a luglio, in occasione del matrimonio di Uccio, amico di Valentino Rossi, dove lei si è fatta notare con un mini dress rosso e i capelli fluenti insieme alle amiche. E allora buon viaggio alla coppia, "che sia una vita oppure un giorno, che sia per sempre o per un secondo".