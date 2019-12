Cesare Cremonini sempre più innamorato della sua Martina, foto e dediche su Instagram

Cesare Cremonini sempre più innamorato della sua dolce Martina. Lui, sempre molto riservato per quanto riguarda le sue relazioni sentimentali, questa volta non tenta di nascondere la sua storia d'amore con la 21enne, con cui sta insieme da circa un anno, ed anzi pubblica foto in cui la bacia teneramente.

Cesare e Martina, foto e dedica su Instagram

L'ultimo scatto che lo ritrae con Martina sorridente è accompagnato da una frase estrapolata dal testo di “Giovane Stupida” uno degli inediti contenuto nell’album “Cremonini 2C2C The Best Of” : "Ogni santo giorno mi sveglio e guardo fuori dalla finestra quello che succede in questa parte dell’Universo. Poi vedo te!!"

La canzone "Giovane Stupida" e le polemiche

Ad aver ispirato le bellissime parole della canzone sarebbe stata proprio la sua Martina. Il cantante durante la conferenza stampa di presentazione dell’album ha rivelato: “C’è stato il momento in cui ero single e poi mi sono fidanzato con una più giovane, la canzone è nata da lì”. C'è chi ha polemizzato sul fatto che Cremonini abbia definito "giovane e stupida" la sua fidanzata tacciando il cantautore bolognese di essere maschilista, ma in suo soccorso sono arrivati immediatamente i fan che lo hanno difeso a spada tratta, ironizzando: “L’unica polemica che vorrei fare su Cremonini è che quella Giovane Stupida non sono io”.