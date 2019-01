Brad Pitt e Charlize Theron: è sbocciato l'amore

Guarda anche

Il gesto provvidenziale del famoso attore, che si trova alle Canarie per girare il suo ultimo film, ha salvato la vita ad una ragazzina in attesa di vedere la star a Las Palmas. Una folla di fan infatti si è scagliata contro la barriera di sicurezza, in quel momento l'attore vedendo la ragazza in difficoltà l'ha salvata con l'aiuto delle sue guardie del corpo