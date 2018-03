Checco Zalone va a nozze, la compagna prova gli abiti da sposa

Fiori d’arancio per Luca Medici, in arte Checco Zalone. Il comico, 40 anni, dirà "sì" alla storica compagna Mariangela Eboli, già madre delle sue due figlie Gaia e Greta. A rivelarlo è il settimanale ‘Chi’, che pizzica la futura moglie alle prese con le prove dell’abito bianco.

“Qualche giorno fa – si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini - Luca e Mariangela con le bambine sono andati a Montalbano di Fasano, un paesino in provincia di Brindisi. E fra un gelato e due passi, Mariangela ha preso la loro primogenita, Gaia, ha lasciato alle cure di Luca la piccolina, Greta, e ha mosso verso l’atelier di Maria Soleti […] E lì, dove le vetrine erano state appositamente schermate con della velina bianca per mantenere il riserbo sul modello scelto, Mariangela è stata poi raggiunta dalla mamma Marilena, dal babbo Bruno e, infine, dalla sorella Manuela. Come sempre capita quando in Italia ci si sposa, tutta la famiglia viene coinvolta”

Checco Zalone e Mariangela Eboli, la storia d'amore

Le nozze arrivano dopo dieci anni d’amore. Così Checco ha raccontato il primo incontro: “Cantava in una pizzeria e mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni. Poi ho scoperto che Mariangela aveva vissuto in America e che era di religione evangelica”. L’attore ha subito di cercato di convertirla… “alla religione domestica: la casa, la buona cucina”.

Da allora non si sono più separati. Ed oggi sono genitori di due bimbe: “Gaia (la primogenita, ndr) va da sua madre e le dice: ‘Mamma, sono incinta’. E un secondo dopo: ‘Pesce d’ aprile’. Ci divertiamo così”. Tale padre..