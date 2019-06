Ecco chi è Angelo Guidarelli, il presunto 'Mark Caltagirone' di Sara Tommasi

La notizia è di una settimana fa: Sara Tommasi è incinta del nuovo compagno Angelo. Felicitazioni da parte degli utenti in rete, finalmente rasserenati all'idea che la showgirl, reduce da un periodo di eccessi e dal tenore sregolato, abbia ricominciato una nuova vita all'insegna della famiglia. Peccato che, appena qualche ora dopo, il giornalista di 'Dagospia' Alberto Dandolo ha lanciato i sospetti: che si tratti di una Caltagironata, ideata allo scopo di ottenere un rilancio mediatico?

Chi è Angelo, fidanzato di Sara Tommasi

I dubbi di Dandolo si fondavano sul fatto che l'uomo non si è mai fatto vedere in pubblico: "di lui non esistono foto", si leggeva sul sito. Qualche ora fa, però, alcuni scatti pubblicati dal settimanale 'Spy' (il primo ad aver riportato la notizia della gravidanza) sembrano smentire l'ipotesi di Dandolo. "Nessun nuovo caso Mark Caltagirone all'orizzonte - si legge sulla rivista diretta da Massimo Borgnis, che diffonde alcune immagini del misterioso imprenditore - Il promesso sposo di Sara Tommasi esiste davvero e non è un fantasma: si chiama Angelo Guiderelli ed è nato a Terni il 23 agosto 1964".

Matrimonio in vista?

L'allarme, dunque, è rientrato? Al momento il sempre informatissimo Dandolo non ha commentato il servizio fotografico. "Sara non ha bisogno di altro dolore - aveva scritto su Instagram - Non merita altri 'sfruttamenti'. Questa storia non la mollo, sappiatelo! Andrò fino in fondo". Intanto Debora Cattoni, manager di Sara, fa sapere che la coppia sarebbe anche in procinto di convolare a nozze, ma al momento il lieto evento rientra solamente nel campo delle ipotesi.