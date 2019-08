Chi è Daniele Bartolomeo, il nuovo fidanzato (esistente) di Eliana Michelazzo

Stavolta esiste. Stavolta Eliana Michelazzo ha un fidanzato in carne ed ossa. O almeno così pare. Dopo essersi messa alle spalle la relazione con il marito inesistente Simone Coppi, adesso l'ex agente di spettacolo non lo fa più "virtuale" (l'amore, ndr) e ritrova il sorriso accanto a Daniele Bartolomeo, fisicatissimo 39enne con cui fa coppia su Instagram. A darne annuncio è la stessa Eliana, che non fa altro che condividere foto romantiche insieme al belloccio, quasi a volerci/si convicere che sì: questa volta non si tratta di un fidanzato-truffa.

Chi è il nuovo fidanzato di Eliana Michelazzo

I due sono in vacanza insieme in Sardegna. Ed ecco quindi scatti di loro al mare, di loro che cantano in macchina, di loro che si stringono le mani. “Non servono parole… Basta poco per sentirsi sereni #attimi #cheriempionoilcuore #tu”, scrive.

Ma chi è davvero Daniele Bartolomeo? Poco o nulla è dato sapere a proposito del suo privato. Fatta eccezione per gli scatti insieme ad Eliana, infatti, su Internet non circola alcuna informazione che lo riguardi. I suoi profili social sono blindatissimi: impossibile carpirne la città di provenienza, né la professione. Ma si sa: in questo caso è già sufficiente pensare che esista davvero.

Eliana Michelazzo e il Prati Gate

Eliana, infatti, è diventata famosa proprio nell'ambito delle "relazioni inesistenti" relative al Prati-Gate. Proprio come Pamela Prati (che ha annullato il matrimonio a pochi giorni dalle nozze, ammettendo che il promesso sposo Mark Caltagirone non è mai esistito), anche lei, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata legata per dieci anni ad un uomo che poi si è rivelato non essere mai esistito: Simone Coppi. Ma come si fa a portare avanti per così tanto tempo una storia con un fantasma? Semplice: via social. Eliana ha dichiarato di essere stata circuita da malintenzionati ed ha accusato la ex socia Pamela Perricciolo. Di altra opinione è però Dagospia, che ritiene che le due abbiano inventato il fantomatico Coppi per nascondere una loro presunta relazione omosessuale.