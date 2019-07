Chi è Daniele Scardina, il nuovo fidanzato di Diletta Leotta (FOTO)

Solo pochi giorni fa Diletta Leotta annunciava la fine del suo lungo fidanzamento con Matteo Mammì e il ritorno nei ranghi delle single. Da quel momento si è scatenato il “toto fidanzato” e il nome della conduttrice, diventata la single più ambita dell'estate, è stato accostato a tutti gli “scapoli d'oro” del momento: calciatori, musicisti e personaggi tv. Ma, a sorpresa, la singletudine di Diletta è durata pochissimo: il settimanale “Spy”, nel numero in edicola da venerdì 12 luglio, pubblica in esclusiva le immagini della bombastica presentatrice in atteggiamenti affettuosi con un nuovo uomo e ne rivela la sorprendente identità. Il nuovo “bello della Diletta” è infatti un pugile: Daniele Scardina, 28 anni, campione del mondo IBF dei pesi Supermedi, soprannominato “King Toretto”.

Chi è Daniele Scardina detto "King Toretto"

Scardina, che è nato nella periferia milanese, attualmente vive e si allena a Miami ed è amico intimo di tutti i più famosi rapper milanesi, da Fedez , a Sfera Ebbasta, da Marracash a Gué Pequeno, che le ha presentato Diletta. Nelle foto pubblicate da “Spy” il tatuatissimo pugile e la conduttrice di Sky passeggiano teneramente abracciati nella notte dopo aver passato la serata al Liò.