Chi è Karen Kokeshi, nuova fidanzata di Rovazzi (in agenzia di Fedez)

Quindici giorni fa Fabio Rovazzi annunciava la fine della relazione con Karina Bezhenar dopo tre anni d'amore. Ma il suo cuore è rimasto libero per poco tempo. Eccolo, infatti, tra le braccia di una nuova ragazza: Karen Kokeshi, Youtuber 25enne, con la quale si sta godendo una vacanza ai Caraibi. "Con Karen ci conosciamo da tempo (il primo incontro è avvenuto a Milano ad una premiere cinematografica) - ha raccontato lui al settimanale 'Chi' - Non c’è mai stato nulla perché entrambi eravamo fidanzati. C’era solo una bella simpatia. Quando ci siamo ritrovati single è scattato subito qualcosa di bello. Oggi ci godiamo il nostro primo viaggio insieme”.

E buone vacanze. Ma chi è, precisamente, Karen? Nome d'arte di Karen Casiraghi, è una Youtuber della Newtopia, etichetta discografica fondata da Fedez (che, a sua volta, sarebbe in lite con l'ex assistito Rovazzi, ndr). Nasce a Verona nel 1994, esordisce in rete nel 2016. Il suo profilo Instagram, amatissimo dagli adolescenti, vanta 530mila follower, mentre il canale YouTube, aperto nel 2009, è arrivato a quota 34.796.693 milioni di visualizzazioni. La sua bio recita un criptico "Mi piace giocare con i sassi". Il suo stile è ironico. I suoi video, incentrati sulla sua personalità da ‘’maschiaccio’’, i capelli azzurri, i tatuaggi poco convenzionali (ad esempio: Putin a cavallo di un pony) e l'atteggiamento sarcastico e provocatorio, l'hanno resa beniamina dei più giovani. Ed hanno fatto innamorare l'artefice di 'Andiamo a comandare'. Oggi insieme, Fabio e Karen, guidano un esercito di 2milioni di followers in totale.