Gf Vip, Silvia Provvedi ha un fidanzato ufficiale: ecco chi è il misterioso "Malefix"

"Reclusa" nella Casa insieme con la sorella Giulia (eliminata nel corso dell'ultima puntata), durante questo 'Grande Fratello Vip' Silvia Provvedi ha spesso nominato una persona speciale, chiamandola con il misterioso nomignolo "Malefix". Poi, pochi giorni fa, le è scappato che le iniziali di quello che è il suo uomo sono "Giò". E ieri, a raccontare che il rapporto tra loro è più di una semplice amicizia, ci ha pensato un romantico aereo di buon compleanno, in cui lui l'ha definita la sua "principessa". Questa notte, infine, la conferma di una frequentazione arriva in una Instagram Stories del giornalista Gabriele Parpiglia.

Chi è "Malefix", il nuovo fidanzato di Silvia Provvedi

Ma chi è questo Malefix? Noi abbiamo scoperto di più. Stando a quanto apprendiamo, il "Giò" in questione si chiamerebbe Giorgio. Silvia ha iniziato a frequentarlo due settimane prima di entrare nella casa, lui vive tra la Calabria e Ibiza e a Milano è tra i promotori di un ristorante molto alla moda. Proprio qui ha conosciuto la Provvedi. Secondo alcuni rumors, nel suo passato ci sarebbe un flirt con Veronica Angeloni, pallavolista italiana e anch'essa ex gieffina.

"Giò", preferisce farsi chiamare così, nell’ultimo periodo è una presenza fissa accanto alla mamma di Silvia, Monica, soprattutto a Milano, tra pranzi e cene di lavoro. Ecco dunque chi è "Malefix" che, per sua scelta, ama non apparire mai in pubblico. Come mai? È lui il nuovo Fabrizio Corona...